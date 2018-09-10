Прямой эфир

Неизвестный напал на полицейского на станции метро «Медведково»

0
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на понедельник, 10 сентября, неизвестный ударил сотрудника полиции на станции московского метро «Медведково», сообщили в пресс-службе главного управления МВД столицы.

«Инцидент произошел в вестибюле столичной станции метро «Медведково». В момент задержания гражданина, который вел себя неадекватно, он нанес удар сотруднику полиции», –– цитирует представителя полиции ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел около 00:40.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

3 сентября сотрудник полиции был убит на станции метро «Курская».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Избившая полицейского модель Кира Майер получила 1,5 года тюрьмы
Стихийный мемориал образовался на месте убийства полицейского в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017