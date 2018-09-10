Неизвестный напал на полицейского на станции метро «Медведково»

В ночь на понедельник, 10 сентября, неизвестный ударил сотрудника полиции на станции московского метро «Медведково», сообщили в пресс-службе главного управления МВД столицы.

«Инцидент произошел в вестибюле столичной станции метро «Медведково». В момент задержания гражданина, который вел себя неадекватно, он нанес удар сотруднику полиции», –– цитирует представителя полиции ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел около 00:40.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

3 сентября сотрудник полиции был убит на станции метро «Курская».