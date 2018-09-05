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Стихийный мемориал образовался на месте убийства полицейского в Москве

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Фото: Depositphotos
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Стихийный мемориал образовался на станции метро «Курская» Московского метрополитена, где в ночь на 3 сентября убили полицейского Андрея Райского. Сотрудники правоохранительных органов и обычные люди, желающие почтить память погибшего, приходят к месту его гибели и приносят цветы.

Коллега убитого рассказал телеканалу «360» о 23-летнем Райском. Он охарактеризовал сержанта как «честного человека и достойного мужчину: ни шага вправо, ни влево».

Также он рассказал, что уборщице, которая стала свидетельницей убийства, «еле выбили выходной».

У погибшего сотрудника полиции остались жена и двухлетний сын. На станции Райский дорабатывал последнюю смену перед переводом в расположенное ближе к дому отделение МВД.

Райский скончался на месте от огнестрельного ранения в голову во время проверки документов. Его тело в подсобном помещении на станции метро «Курская» нашла уборщица.

В убийстве полицейского обвиняют жителя Оренбурга Нурлана Муратова. В 5 сентября его арестовали на два месяца. Решение принял Черемушкинский суд Москвы. В пресс-службе Следственного комитета (СК) России сообщили, что по месту жительства Муратова обнаружили футболку со следами крови.

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