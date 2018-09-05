Избившая полицейского модель Кира Майер получила 1,5 года тюрьмы

Пресненский суд Москвы приговорил Instagram-модель Киру Майер к 1,5 годам колонии за избиение полицейского.

«Суд признал Майер виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», -–– приводит ТАСС слова источника в суде.

Слушания проходили в закрытом режиме.

31 мая 24-летняя Майер была отправлена в СИЗО. Прокурор просил для модели более двух лет колонии. Защита настаивала на условном наказании.

В мае экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes девушки, которая уже были лишена водительских прав за оставление места ДТП.

По данным следствия, пытаясь вырвать протокол из рук полицейского, Майер нанесла инспектору телесные повреждения. Затем она напала на прибывших для ее задержания правоохранителей.

В отношении Майер было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

Кира Майер — популярная в соцсети Instagram модель, которой приписывали романы со многими знаменитыми российскими певцами.