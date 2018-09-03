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Модель из Австралии погибла на яхте миллиардера

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Полиция Греции расследует обстоятельства смерти австралийской Instagram-модели Шинейд Макнамары, тело которой обнаружили на принадлежащей мексиканскому миллиардеру яхте Mayan Queen IV в Кефалонии. Об этом пишет греческая газета Kathimerini.

20-летнюю модель нашли в критическом состоянии 30 августа, когда яхта находилась в порту города Аргостоли, пишет «РИА Новости». Позднее девушка впала в кому и скончалась во время транспортировки на вертолете в больницу Афин. По данным американской газеты Times, Макнамара работала на яхте, когда судно совершало четырехмесячный круиз по Европе, ее должность не уточняется.

Стоимость яхты оценивается в $140 млн, сообщает телеканал «360». Снимки из своих путешествий девушка публиковала на своей странице в соцсети, которая насчитает 23,2 тыс. подписчиков. Как сообщает австрийский портал news.com.au, во время происшествия на борту находились только члены экипажа, которые и нашли находящуюся без осознания модель.

По данным СМИ, яхта принадлежит 87-летнему мексиканскому миллиардеру Альберто Байлересу, чье состояние в 2018 году журнал Forbes оценил в $9,6 млн. Уточняется, что миллиардер с семьей покинул яхту за два дня до инцидента, пишет сетевое издание m24.ru.

Как пишет сайт kp.ru, брат погибшей Джейк Макнамара подтвердил гибель сестры, которая, по его словам, любила путешествия и приключения. Полиция рассматривает версию самоубийства.

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