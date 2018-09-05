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Арестован подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Уроженец Киргизии Нурлан Муратов, подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро, арестован на два месяца. Соответствующее решение в среду, 5 сентября, принял Черемушкинский суд Москвы.

На заседании суда подозреваемый не стал пояснять свою позицию касательно предъявленных ему обвинений (расследование ведется по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Он также отказался от общения с журналистами, которые просили его рассказать об обстоятельствах произошедшего, передает ТАСС.

В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что Главное управление по вопросам миграции МВД проверит законность получения Муратовым российского паспорта.

Убийство 23-летнего полицейского Андрея Райского было совершено на станции метро «Курская», когда он остановил Нурлана Муратова для проверки документов. Мужчина отдал сотруднику правоохранительных органов свой паспорт и попросился в туалет, откуда долго не выходил. По предварительной версии, когда Райский решил выяснить, в чем дело, Муратов выхватил у него пистолет и выстрелил полицейскому в голову. После этого он покинул место преступления.

По другой версии, в служебном туалете завязалась драка, в ходе которой Муратов несколько раз ударил полицейского по голове кастетом. Стражу порядка удалось выстрелить, но пуля, несколько раз срикошетив, попала ему в глаз.

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