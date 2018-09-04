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Появилась новая версия убийства полицейского в московском метро

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Фото: РЕН-ТВ
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Задержанный за убийство полицейского Андрея Райского на станции московского метро «Курская» Нурлан Муратов, скорее всего, не стрелял в стража порядка, считают судебные медики.

Как сообщает РЕН ТВ, по предварительным данным, причиной смерти сержанта стал удар тупым предметом по голове. Речь идет о кастете, который был с собой у Муратова.

Согласно новой версии, после того как полицейский остановил Муратова, мужчины прошли в служебный туалет. Там завязалась драка. В ходе борьбы задержанный несколько раз ударил сержанта кастетом. Полицейскому удалось выстрелить из служебного пистолета, но пуля дважды срикошетила и попала Райскому в глаз.

По мнению эксперта, если бы огнестрельного ранения не было, полицейский всё равно вскоре умер бы от нанесенного ранее удара по голове.

Отмечается, что на служебном пистолете Райского не нашли отпечатков пальцев Муратова. Сам задержанный заявил на допросе, что не стрелял полицейского, а только слышал звук выстрела.

Убийство произошло в ночь на 3 сентября. Полицейский остановил мужчину для проверки документов на станции метро «Курская». Тот отпросился в туалет, страж порядка сопроводил его. Раздался выстрел, после этого подозреваемый бросился бежать. Сотрудник МВД скончался от ранения в голову.

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