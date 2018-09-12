Изображения трансформеров появятся на картах «Тройка» в Москве

Изображение героев-трансформеров в виде поезда метро, автобуса и трамвая появятся на транспортных картах «Тройка» в Москве с 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «МосТрансПроект».

Выпуск карт приурочен к 70-летию института «МосТрансПроект». По словам директора учреждения Александра Полякова, пассажирам будут доступны два варианта дизайна: изображение проекта организации дорожного движения участка Варшавского шоссе, а также «детский» вариант с изображением трансформеров, которые превращаются в автобус, трамвай и поезд метро, пишет РИАМО.

Поляков пояснил, что карта с оформлением под трансформеров ориентирована на дошкольников, школьников и студентов, а также поклонников комиксов и мультфильмов про этих героев.

Проездной с эксклюзивным дизайном можно будет купить в кассах метро на Кольцевой линии и на станции «Чистые пруды» Сокольнической линии с 13 сентября. Всего в продажу поступят 2 тыс. экземпляров тематических карт — по 1 тыс. каждого дизайна.

«МосТрансПроект» — это многопрофильный научно-исследовательский и проектный институт, входящий в транспортный комплекс Москвы. Его специфика заключается в решении проблем совершенствования эксплуатации и развития городского транспорта.

Ранее 12 сентября сообщалось, что на станции метро «Добрынинская» московского метро появятся новые турникеты, на которых предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда при помощи смартфонов и банковских карт.