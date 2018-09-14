Более 300 новых турникетов появились в столичном метро

Более 300 новых турникетов установлены в вестибюлях станций столичного метро с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Новые устройства в рамках комплексной программы обновления оборудования появились на 17 станциях, расположенных на различных линиях», – приводит его слова «РИА Новости».

Заместитель московского градоначальника добавил, что новые устройства не производят шума, работают быстро и безопасно для людей. На турникетах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда.

По словам Ликсутова, с начала программы по замене устаревших турникетов в 2016 году установлены свыше 3 тыс. новых устройств на 105 станциях. Он подчеркнул, что работы по замене продолжатся.

Ранее мэрия Москвы представила дизайн станций «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии. Их планируется открыть к 2020 году.