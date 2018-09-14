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Более 300 новых турникетов появились в столичном метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Более 300 новых турникетов установлены в вестибюлях станций столичного метро с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Новые устройства в рамках комплексной программы обновления оборудования появились на 17 станциях, расположенных на различных линиях», – приводит его слова «РИА Новости».

Заместитель московского градоначальника добавил, что новые устройства не производят шума, работают быстро и безопасно для людей. На турникетах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда.

По словам Ликсутова, с начала программы по замене устаревших турникетов в 2016 году установлены свыше 3 тыс. новых устройств на 105 станциях. Он подчеркнул, что работы по замене продолжатся.

Ранее мэрия Москвы представила дизайн станций «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии. Их планируется открыть к 2020 году.

Строительство Московского метрополитена
Протяженность первой ветки столичного метро составила чуть больше 11 км. Поезда, состоявшие из четырех вагонов, ходили между станциями «Сокольники» и «Парк культуры» с ответвлением на «Смоленскую»
Фото: ТАСС/Леонид Великжанин
Строительство Московского метрополитена
Первыми метростроевцами стали семеро рабочих, начавших копать тоннель в районе Русаковской улицы 10 декабря 1931 года. Работали они вручную, лопатами. Сначала прокладывать метро планировали открытым «парижским» способом. Лишь в 1932 году 27-летний инженер Маковский убедил руководство страны обратиться к опыту Лондона, где тоннели располагались на большой глубине. На фото: строительство метро, 1933 год
Фото: ТАСС/Леонид Великжанин
Строительство Московского метрополитена
Для проведения работ на глубине в Москву выписали горных инженеров и специальную технику с Донбасса. На фото: 1937 год
Фото: ТАСС/Леонид Великжанин
Строительство Московского метрополитена
Работы вызывали у многих москвичей недовольство. Сама идея казалась фантастической, а котлованы, разверзшиеся на центральных улицах, пугали. На фото: строительство метро в районе Волхонки, 1933 год
Фото: ТАСС/Леонид Великжанин
Строительство Московского метрополитена
Первая очередь московского метро включала в себя не только прокладку тоннелей, но и строительство 13 станций. Чтобы закончить работы в срок, требовались огромные усилия. К 1935 году на строительстве работали уже почти 20 тыс. комсомольцев-метростроевцев. А еще — рабочие заводов и городских предприятий, которых привлекали на тематические субботники. На фото: члены комсомольской бригады Московского метростроя, 1935 год
Фото: РИА Новости
Строительство Московского метрополитена
Пробный рейс первого поезда, прошедшего по тоннелям московского метрополитена в 1934 году
Фото: РИА Новости
Строительство Московского метрополитена
Именно строители стали первыми официальными пассажирами столичного метро. На фото: май 1935 года
Фото: РИА Новости/Иван Шагин
Строительство Московского метрополитена
Помимо тысяч строителей, на строительство метро работали предприятия по всей стране — всего заказы Метростроя выполняли больше 500 заводов. На фото: демонстрация строителей, посвященная пуску первой линии московского метрополитена, 1935 год
Фото: ТАСС
Строительство Московского метрополитена
Эскизы барельефов для станций столичной подземки создавали ведущие скульпторы того времени. На фото: один из лепщиков во время оформления потолка вестибюля станции метро «Киевский вокзал», 1936 год
Фото: ТАСС/Леонид Великжанин
Строительство Московского метрополитена
В конце 1930-х удалось закончить еще несколько станций, потом началась война, и строительство было временно заморожено. Некоторые из вестибюлей превратились в бомбоубежище, но в некоторых специалисты по-прежнему продолжали работать. На фото: тоннель Арбатско-Покровской линии, 1938 год
Фото: РИА Новости
Строительство Московского метрополитена
К строительству вернулись после войны. В 1954 году удалось закончить создание Кольцевой ветки, а в 1960-х началось развитие радиальных веток. На фото: участок готового тоннеля на строительстве станции метро «Павелецкая», 1948 год
Фото: ТАСС/Леонид Великжанин
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