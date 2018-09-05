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Москвичи выберут название новой станции Некрасовской линии метро

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Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/stroi.mos.ru
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Жители Москвы, участники проекта «Активный гражданин», выберут название для новой станции Некрасовской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Находиться новая станция будет в районе Выхино-Жулебино на перекрестке улиц Ферганская и Ташкентская, а открыть ее планируют в 2019 году. Как пишет агентство городских новостей «Москва», проходимость станции составит 80 тыс. пассажиров в сутки.

Также москвичи смогут проголосовать за смену названия станции «Юго-Восточная». Из-за многочисленных просьб жителей города было принято решение переименовать ее, сообщает сетевое издание m24.ru.

31 августа мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Некрасовской линии метро, открытие которой планируется до конца года.

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