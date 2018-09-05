Прямой эфир

Собянин открыл участок Северо–Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр столицы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Как он отметил 5 сентября, со сдачей участка готовность дорожного сооружения достигла 70%.

Столица инноваций
Владимир Путин одобрил идею создания в Москве научно-производственного кластера

«Это разгрузит ряд дорог в Москве и сделает платную дорогу более эффективной. Снимет часть нагрузки с Ленинградки, Дмитровки и Коровинского шоссе, Большой Акадимической. В целом улучшит ситуацию на севере Москвы. Это касается, как минимум, пяти районов Северного округа», — цитирует градоначальника сайт «kp.ru».

Строить участок начали в феврале 2016 года, он является продолжением введенного в 2015 году участка СВХ — от единственной в России пятиуровневой Бусиновской развязки до Фестивальной улицы.

Трасса длиной около 5 км проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги, ее длина составляет 35 км.

В мае Собянин заявил, что в разработке находится проект Юго-Восточной хорды. Ее общая протяженность составит около 40 км, назвать стоимость пока нельзя, так как проектирование пока не завершено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 50 тыс. пассажиров оценили новые станции желтой ветки метро
Собянин открыл семь станций на «желтой» ветке метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017