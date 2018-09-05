Мэр столицы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Как он отметил 5 сентября, со сдачей участка готовность дорожного сооружения достигла 70%.

«Это разгрузит ряд дорог в Москве и сделает платную дорогу более эффективной. Снимет часть нагрузки с Ленинградки, Дмитровки и Коровинского шоссе, Большой Акадимической. В целом улучшит ситуацию на севере Москвы. Это касается, как минимум, пяти районов Северного округа», — цитирует градоначальника сайт «kp.ru».

Строить участок начали в феврале 2016 года, он является продолжением введенного в 2015 году участка СВХ — от единственной в России пятиуровневой Бусиновской развязки до Фестивальной улицы.

Трасса длиной около 5 км проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги, ее длина составляет 35 км.

В мае Собянин заявил, что в разработке находится проект Юго-Восточной хорды. Ее общая протяженность составит около 40 км, назвать стоимость пока нельзя, так как проектирование пока не завершено.