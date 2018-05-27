Собянин назвал протяженность будущей Юго-Восточной хорды

Общая протяженность Юго-Восточной хорды составит около 40 км, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, транспортный проект находится на стадии разработки. «Говорить о стоимости пока рано, но тем не менее, на мой взгляд, это перспективная идея», — уточнил Собянин в интервью телеканалу РБК. Он добавил, что новый объект разгрузит транспортные потоки в Южном административном округе.

Решение о строительстве Юго-Восточной хорды может быть принято уже осенью 2018 года. Она замкнет недостающий участок между Южной рокадой и Северо-Восточной хордой.