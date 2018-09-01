Почти 50 тыс. пассажиров оценили новые станции желтой ветки метро

На новых станциях Калининско-Солнцевской линии столичного метро в день открытия побывали почти 50 тыс. человек, сообщил мэра Москвы Сергей Собянин.

«Вчера открылись семь новых станций Солнцевской линии московского метро. За день они приняли почти 50 тыс. пассажиров», – написал столичный градоначальник в соцсети «ВКонтакте», отметив, что эта цифра на 15% превышает аналогичный показатель в первый день работы МЦК.

По словам Собянина, благодаря открытию сразу нескольких станций удалось разгрузить другие ветки подземки. К примеру, станция «Юго-Западная» разгружена на 12%, «Киевская» – на 8%, а «Саларьево» – на 6%.

Движение по новому участку метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» было открыто 30 августа. В дальнейшем линию планируется продлить до аэропорта Внуково. Для пассажиров открылись семь новых станций, а общая протяженность участка составила 14 км.