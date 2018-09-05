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Московское метро и МЦК с 8 на 9 сентября будут работать круглосуточно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города (с 8 по 9 сентября) будут работать круглосуточно. Об этом сообщил 4 сентября заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Второй год подряд по время празднования Дня города метрополитен и МЦК будут работать без ночного перерыва. <...> C 01:00 до 05:30 интервалы между поездами метро составят от 3,5 до 10 минут», –– приводит его слова ТАСС.

Поезда на МЦК с 21:00 будут ходить с 10-минутным интервалом вплоть до утреннего часа пик (07:30).

«Наземный городской транспорт в День города и 9 сентября будет работать по буднему графику. Дополнительный подвижной состав выйдет на востребованные рейсы», –– добавил Ликсутов.

Власти Москвы также предупредили, что в День города будет усилена безопасность на транспорте. Пассажиров и их багаж будут досматривать.

Ранее во вторник сообщалось, что по просьбам горожан в Москве изменили работу светофоров на 186 пешеходных переходах. На некоторых улицах увеличили продолжительность зеленого сигнала, а время его ожидания снизили до 40 секунд.

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