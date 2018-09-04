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В Москве перенастроили работу светофоров на 186 пешеходных переходах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По просьбам горожан в Москве изменили работу светофоров на 186 пешеходных переходах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Теперь на некоторых улицах продолжительность зеленого сигнала увеличена, а время его ожидания снижено до 40 секунд. При этом длительность светофорной фазы может меняться в течение суток.

«Центр организации дорожного движения Москвы изменил режим работы светофоров по просьбам жителей на 186 пешеходных переходах в 2018 году. Мы оптимизируем работу светофоров таким образом, чтобы передвигаться по городу было удобно и пешеходам, и пассажирам общественного транспорта, и автомобилистам», –– цитирует его 4 сентября «РИА Новости».

Ликсутов отметил, что даже несколько секунд в светофорной фазе могут значительно изменить дорожную ситуацию. При этом заммэра добавил, что власти Москвы уделяют большое внимание развитию пешеходного пространства — создаются новые пешеходные зоны, тротуары, новые маршруты общественного транспорта.

3 сентября сообщалось, что на российских дорогах планируется установка знаков ограничения скорости, меняющих свое значение в зависимости от погоды и условий видимости.

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