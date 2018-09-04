Мост свяжет станцию МЦК «ЗИЛ» с московским парком «Тюфелева роща»

Стеклянный мост свяжет северный терминал станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» с парком «Тюфелева роща». Проект, который на днях был согласован, предполагает строительство трехэтажного здания с прозрачным фасадом и торцевыми стенами, облицованными белыми и синими алюминиевыми пластинами.

На самом нижнем уровне будут располагаться билетные кассы, лифты и лестницы, а также турникеты для пассажиров, на втором — магазины, аптеки и служебные помещения. Третий этаж будет представлять собой прозрачный пешеходный мост над оживленной автомобильной дорогой, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Его протяженность составит 45 м, а высота — 7 м. Предполагается, что со стеклянного моста откроется панорамный вид на зеленую зону отдыха», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

3 сентября мэр столицы Сергей Собянин открыл на ВДНХ досугово-образовательный комплекс «Техноград», где не только можно провести досуг, но и получить около 40 специальностей. Площадка оснащена самым современным оборудованием. Там работают как профессиональные преподаватели, так и представители работодателей, участвовавшие в разработке образовательных программ.