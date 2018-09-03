Собянин открыл образовательный комплекс на ВДНХ

Мэр столицы Сергей Собянин открыл досугово-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, площадка для ознакомления и получения около 40 специальностей оснащена самым современным оборудованием, а работают на ней как профессиональные преподаватели, так и представители работодателей, участвовавшие в разработке этих программ. Обучаться в «Технограде» могут москвичи любого возраста начиная от семи лет.

«Вы можете прийти и ознакомиться с различными профессиями, просто посмотреть, как это работает. Можете на краткосрочных курсах повышения квалификации получить полноценную профессию от повара до программиста. Что очень важно — разные профессии собраны на одной открытой площадке», —сказал Собянин. Он добавил, что на площадке собраны лучшие образовательные технологии, российские и зарубежные практики обучения и подготовки кадров, включая опыт «Сириус», кванториумы и WorldSkills.

Как отмечает сетевое издание m24.ru, площадь «Технограда» составляет 35,5 тыс. кв. м, включая 21,2 тыс. кв. м новых построек.

Он включает в себя 10 зданий, из них пять являются историческими постройками, которые были отремонтированы и приспособлены под образовательную деятельность. В разработке «Технограда» участвовал английский архитектор Николас Чампкинс, который занимался созданием генплана Олимпийского парка в Лондоне и проектов для Кембриджского университета.

Всего в комплексе будет около 1,5 тыс. разнообразных образовательных программ, планируется выдать более 250 тыс. сертификатов об окончании обучения по 42 профессиям. Как пишет сайт kp.ru, здесь можно освоить больше 40 профессий в сфере промышленности, цифровых технологий, услуг для населения, городской инфраструктуры, креативной индустрии, предпринимательства. В сентябре обучение будет бесплатным. Как пишет РИАМО, одновременно на территории комплекса могут находиться до 1,9 тыс. человек. Ожидается, что в 2019 году его посетит более 500 тыс. человек.