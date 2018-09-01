Поезд «Градоначальники Москвы» запустили в метро столицы

Тематический поезд «Градоначальники Москвы» запустили в столичной подземке по случаю предстоящего Дня города. Об этом информирует оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Каждый вагон — это множество интересных историй о любимом городе в разные эпохи. <...> Редкие литографии, фотоматериалы и малоизвестные факты превратят поездку в познавательную экскурсию», — приводит ТАСС комментарий руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Он отметил, что исторические сведения о Москве будут приводиться с 1709 года — именно в этом году император Петр I учредил должность губернатора города. Пассажиры смогут узнать, как раньше называлась должность градоначальника Москвы, а также историю городского транспорта, науки и промышленности. День города в Москве отмечается 8 и 9 сентября.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что с 1 сентября весь наземный транспорт столицы переведен на бестурникетную систему. Для этого автобусы, трамваи и троллейбусы оснастили специальными валидаторами.