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Поезд «Градоначальники Москвы» запустили в метро столицы

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Тематический поезд «Градоначальники Москвы» запустили в столичной подземке по случаю предстоящего Дня города. Об этом информирует оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».

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«Каждый вагон — это множество интересных историй о любимом городе в разные эпохи. <...> Редкие литографии, фотоматериалы и малоизвестные факты превратят поездку в познавательную экскурсию», — приводит ТАСС комментарий руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Он отметил, что исторические сведения о Москве будут приводиться с 1709 года — именно в этом году император Петр I учредил должность губернатора города. Пассажиры смогут узнать, как раньше называлась должность градоначальника Москвы, а также историю городского транспорта, науки и промышленности. День города в Москве отмечается 8 и 9 сентября.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что с 1 сентября весь наземный транспорт столицы переведен на бестурникетную систему. Для этого автобусы, трамваи и троллейбусы оснастили специальными валидаторами.

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