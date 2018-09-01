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Наземный транспорт в Москве начал курсировать без турникетов

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Наземный транспорт в столице с 1 сентября перешел на бестурникетную системы. Для удобства оплаты проезда в автобусах троллейбусах и трамваях установят валидаторы.

Как уточнил заместитель мэра Москвы Максим Лискутов, благодаря  нововведению значительно сократится время посадки сократится с пяти минут до 30 секунд, что уменьшит длительность поездки на 5-20%.

«Практика показывает, что после отмены турникетов количество "зайцев" растет, но не критично – примерно до 13% от всех пассажиров. А затем снижается до 5%», — приводит слова вице-мэра «РИА Новости». 

В последний день работы турникетов в Мосгортрансе призвали жителей города делать селфи в общественном транспорте. 

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