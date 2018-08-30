Москва вошла в тройку самых фотографируемых городов мира

Хохловская площадь, расположенная у входа на Покровский бульвар, — новая достопримечательность столицы. Во время проведения работ здесь обнаружили фрагмент стены Белого города — реликвию решено было сохранить, а вокруг нее создать современный амфитеатр

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев