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Москва вошла в тройку самых фотографируемых городов мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Столицу России включили в тройку самых фотографируемых городов мира.

На первом месте рейтинга расположился Нью-Йорк, на втором — Москва, а замкнул тройку Лондон, сообщает Travel Pulse.

Также в рейтинг вошли Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин и Сингапур.

Санкт-Петербург ранее возглавил список самых популярных туристических российских городов. Москва заняла у туристов второе место, на третьем оказалась Казань.

Улицы Москвы после реконструкции
Площадь Тверской Заставы — вместо наземной парковки здесь появился сквер, вокруг которого расположен трамвайный круг
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Расширенная пешеходная зона на улице Варварке
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Девушка в Рыбном переулке — новой пешеходной зоне Москвы
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Якиманская набережная, на которой после реконструкции появилась покрытая плиткой комфортная пешеходная зона, скамейки и, главное, урны
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Велосипедисты на Якиманской набережной
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Хохловская площадь, расположенная у входа на Покровский бульвар, — новая достопримечательность столицы. Во время проведения работ здесь обнаружили фрагмент стены Белого города — реликвию решено было сохранить, а вокруг нее создать современный амфитеатр
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Кремлевская набережная с расширенными пешеходными зонами и обновленным асфальтовым покрытием на проезжей части
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Горожане в кафе на Москворецкой набережной, где появилась зона отдыха, причал, велосипедные дорожки и зелень
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Обновленная улица Варварка с расширенной пешеходной зоной
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Площадь Тверской Заставы получила новую жизнь спустя почти 15 лет дебатов о ее судьбе
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Историческая брусчатка, которую сохранили на Петровке
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Улицы Москвы после реконструкции
Древняя церковь на улице Варварке недалеко от открывшегося в сентябре парка «Зарядье»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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