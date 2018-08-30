Москва вошла в тройку самых фотографируемых городов мира
Столицу России включили в тройку самых фотографируемых городов мира.
На первом месте рейтинга расположился Нью-Йорк, на втором — Москва, а замкнул тройку Лондон, сообщает Travel Pulse.
Также в рейтинг вошли Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин и Сингапур.
Санкт-Петербург ранее возглавил список самых популярных туристических российских городов. Москва заняла у туристов второе место, на третьем оказалась Казань.