В метрополитене Москвы прокомментировали сообщения о многомиллионном хищении

В столичном метрополитене прокомментировали ранее распространенные РЕН ТВ данные, что следствие возбудило уголовное дело по факту хищения более 35 млн рублей. Средства выделили на ремонт станции «Бауманская».

Организация проверила исполнение подрядчиком договора о ремонте станции. Речь шла о гидроизоляции пилонных проходов на платформе.

«По результатам проверки установлено, что подрядчиком (ЗАО «Триада-холдинг») работы по договору фактически не производились, а исполнительная документация, представленная подрядчиком к оплате, содержала недостоверные сведения об объеме и видах произведенных работ», — отметили в транспортной организации. В метрополитене полагают, что ущерб на сумму более 35 млн рублей был нанесен предприятию из-за недобросовестных действий подрядчика.

35 754 546,33 рубля перечислили подрядчику в марте. В документах указано, что подрядчик выполнил все необходимые работы всего за 12 дней. В реальности «Бауманская» осталась в том же аварийном состоянии, что и до ремонта. В некоторых местах по швам между плитами мрамора течет вода и повреждена облицовка.

В правоохранительных органах подозревают, что через фирму бюджетные деньги пополняли кошелек мошенников с 2013 по 2017 год.

Так, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2014 году ЗАО «Триада-холдинг» получило от Московского метрополитена контракт более чем на 46 млн рублей. В 2015 году — более чем на 2,27 млрд рублей, а в 2016-м — более чем на 5,3 млрд рублей.