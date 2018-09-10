Прямой эфир

В метрополитене Москвы прокомментировали сообщения о многомиллионном хищении

0
Фото: РИА Новости/Артем Житенев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичном метрополитене прокомментировали ранее распространенные РЕН ТВ данные, что следствие возбудило уголовное дело по факту хищения более 35 млн рублей. Средства выделили на ремонт станции «Бауманская».

Организация проверила исполнение подрядчиком договора о ремонте станции. Речь шла о гидроизоляции пилонных проходов на платформе.

«По результатам проверки установлено, что подрядчиком (ЗАО «Триада-холдинг») работы по договору фактически не производились, а исполнительная документация, представленная подрядчиком к оплате, содержала недостоверные сведения об объеме и видах произведенных работ», — отметили в транспортной организации. В метрополитене полагают, что ущерб на сумму более 35 млн рублей был нанесен предприятию из-за недобросовестных действий подрядчика.

35 754 546,33 рубля перечислили подрядчику в марте. В документах указано, что подрядчик выполнил все необходимые работы всего за 12 дней. В реальности «Бауманская» осталась в том же аварийном состоянии, что и до ремонта. В некоторых местах по швам между плитами мрамора течет вода и повреждена облицовка.

В правоохранительных органах подозревают, что через фирму бюджетные деньги пополняли кошелек мошенников с 2013 по 2017 год.

Так, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2014 году ЗАО «Триада-холдинг» получило от Московского метрополитена контракт более чем на 46 млн рублей. В 2015 году — более чем на 2,27 млрд рублей, а в 2016-м — более чем на 5,3 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СКР возбудил уголовное дело о краже изъятых у Захарченко 3 млн евро
Банкира задержали в Москве по подозрению в хищении 800 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017