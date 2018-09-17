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Мужчина ранен в спину на станции метро «Киевская» в Москве

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Конфликт произошел между двумя мужчина на станции метро «Киевская» в Москве. Один из участников ссоры ударил другого ножом в спину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«Около 19:00 мск на станции метро «Киевская» Кольцевой линии двое мужчин вступили в конфликт, в результате которого один из них нанес другому удар острым предметом», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что пострадавший смог самостоятельно обратиться к медикам за помощью.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, его разыскивают правоохранители.

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