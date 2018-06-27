Мужчины устроили массовую драку за туалет в Сингапуре

Двое мужчин были арестованы в Сингапуре за драку в туалете легкого наземного метро. Как оказалось, участники потасовки не поделили последний свободный писсуар и попробовали решить спор кулаками.

По данным издания The Straits Times, инцидент произошел вечером 24 июня. Мужчины 32 и 29 лет стали спорить о то, кто из них первым стоял в очереди в туалет. В итоге началась массовая драка, в которой также приняли участие знакомые зачинщиков битвы.

После этого все покинули помещение, и никто не решался зайти в туалет. Разнимали дерущихся прибывшие на место сотрудники полиции. Зачинщики драки были задержаны за нарушение общественного порядка.

25 июня ученые рассказали о главной опасности общественных туалетов. По их словам, наибольшую угрозу для здоровья человека представляют любые предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди.