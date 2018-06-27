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Мужчины устроили массовую драку за туалет в Сингапуре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двое мужчин были арестованы в Сингапуре за драку в туалете легкого наземного метро. Как оказалось, участники потасовки не поделили последний свободный писсуар и попробовали решить спор кулаками. 

По данным издания The Straits Times, инцидент произошел вечером 24 июня. Мужчины 32 и 29 лет стали спорить о то, кто из них первым стоял в очереди в туалет. В итоге началась массовая драка, в которой также приняли участие знакомые зачинщиков битвы.

После этого все покинули помещение, и никто не решался зайти в туалет. Разнимали дерущихся прибывшие на место сотрудники полиции. Зачинщики драки были задержаны за нарушение общественного порядка. 

25 июня ученые рассказали о главной опасности общественных туалетов. По их словам, наибольшую угрозу для здоровья человека представляют любые предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди.

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