Депутат рады устроил драку на заседании облсовета

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук стал зачинщиком драки на заседании Тернопольского областного совета.

Как передает телеканал «112 Украина», конфликт произошел между Мосийчуком и депутатом облсовета Богданом Бутковским. Политики не сошлись во мнениях, в какую очередь рассматривать вопрос о создании местной территориальной общины.

Мосийчук выступил за внеочередное обсуждение вопроса, так как в зале собралось немало ожидающих людей.

«Тогда Бутковский бранью попросил Мосийчука соблюдать порядок, тот в ответ замахнулся палкой и началась драка», — сообщает телеканал.

Мосийчук известен своим буйным нравом. В ноябре украинский политик во время телешоу набросился на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В мае Мосийчук выступил с призывом уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.