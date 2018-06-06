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Депутат рады устроил драку на заседании облсовета

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук стал зачинщиком драки на заседании Тернопольского областного совета.

Как передает телеканал «112 Украина», конфликт произошел между Мосийчуком и депутатом облсовета Богданом Бутковским. Политики не сошлись во мнениях, в какую очередь рассматривать вопрос о создании местной территориальной общины.

Мосийчук выступил за внеочередное обсуждение вопроса, так как в зале собралось немало ожидающих людей.

«Тогда Бутковский бранью попросил Мосийчука соблюдать порядок, тот в ответ замахнулся палкой и началась драка», — сообщает телеканал.

Мосийчук известен своим буйным нравом. В ноябре украинский политик во время телешоу набросился на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В мае Мосийчук выступил с призывом уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. 

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