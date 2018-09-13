Опубликованы кадры падения пьяного мужчины с эскалатора московского метро

Пассажир столичного метро, находившийся в нетрезвом состоянии, едва не погиб, спускаясь вниз по эскалатору на станции «Кузнецкий мост». Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел накануне в 19:30 мск. Мужчина потерял равновесие, упал на балюстраду между двумя эскалаторами и начал кувырком падать вниз. В какой-то момент он разбил плафон светильника головой, сильно поранившись его осколками.

Кадры падения молодого человека, снятые кем-то из очевидцев, опубликованы в Сети.

По словам Мышляева, медики, прибывшие на место происшествия, диагностировали у пострадавшего колото-резанную рану шеи, венозное кровотечение из сонной артерии и шок третьей степени. «Потерпевший был направлен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского», — цитирует руководителя пресс-службы телеканал «Звезда».

Сотрудники полиции составили протокол об инциденте и направили информацию в прокуратуру метрополитена.

О состоянии 35-летнего пострадавшего не сообщается.

Мэрия Москвы сообщила в четверг, что строительство станций «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, интерьер которых оформят в стиле хай-тек, планируют завершить к 2020 году.