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В московском метро произошел второй за день сбой из-за упавшего пассажира

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В московском метро произошел второй за день сбой движения из-за упавшего под поезд пассажира. Поезда не ходили на участке Сокольнической линии, между станциями «Комсомольская» и «Парк культуры».

Инцидент произошел в 17:12, рассказал «Интерфакс» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. На станции «Лубянка» пожилая женщина по неосторожности упала на пути. Поезд не успел полностью затормозить, женщина оказалась под ним, но выжила. Три минуты спустя напряжение отключили, пенсионерку извлекли.

По словам Мышляева, у 80-летней пострадавшей ушибы, растяжения и болевой шок.

Утром 14 сентября сбой возник на Серпуховско-Тимирязевской линии. На южном участке ветки поезда следовали с увеличенным интервалом. Сообщалось, что причиной стал инцидент с пассажиром, но подробности не раскрывались. Позже стало известно, что пьяная 30-летняя женщина случайно упала на пути на станции «Боровицкая». Она осталась жива, но получила черепно-мозговую травму и перелом руки.

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