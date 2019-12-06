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В Госсовете КНР заявили об усилении связи Пекина с полицией Гонконга

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Фото: REUTERS/Imagine China
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Центральное правительство Китая намерено усилить координацию с полицией Гонконга, чтобы пресечь беспорядки в этом регионе. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил министр общественной безопасности Чжао Кэчжи на встрече с новым комиссаром полиции Гонконга Крисом Таном.

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«Центральное правительство и министерство общественной безопасности будут всегда выступать надежной опорой полиции Гонконга и продолжат поддерживать ее в строгих и справедливых мерах по гарантированию соблюдения законов», — говорится в сообщении в сообщении на официальном сайте Госсовета КНР.

Также Чжао Кэчжи отметил, что пресечение насилия и прекращение хаоса и восстановление порядка по-прежнему остаются наиболее неотложной задачей для Гонконга.

Протестные акции в Гонконге начались в июне, в частности жители выступали за отмену поправок к законопроекту об экстрадиции, которые подразумевали бы выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта, однако демонстранты настаивают на исполнении новых требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

На саммите БРИКС призывы о восстановлении порядка в Гонконге озвучил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, однако не был услышан своими соотечественниками: после его заявления полиция города пригрозила протестующим применением боевых патронов. В свою очередь Вашингтон осудил власти Гонконга за применение силы против демонстрантов и призвал Пекин соблюдать права своего населения.

28 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал два закона — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в Гонконг некоторой полицейской экипировки.

Предполагается внесение изменений в документ, регламентирующий политику США в отношении Гонконга от 1992 года, а именно ежегодный пересмотр торговых отношений с китайским городом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге.

После подписания документа МИД КНР вызвал посла Соединенных Штатов, чтобы выразить протест. В ведомстве закон назвали «серьезным вмешательством во внутренние дела страны». 2 декабря стало известно, что Китай ввел санкции в отношении США.

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