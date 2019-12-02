Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов после принятия закона по Гонконгу. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Под санкции попал ряд неправительственных американских организаций, в том числе Human Rights Watch.

«Недавно США приняли закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений (...) Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест», — отметил дипломат, которого цитирует «РИА Новости».

Кроме того, КНР приостановила рассмотрение запросов на посещение Гонконга судами ВВС и ВМС США.

28 ноября сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал два закона — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в Гонконг некоторой полицейской экипировки. Предполагается внесение изменений в документ, регламентирующий политику США в отношении Гонконга от 1992 года, а именно ежегодный пересмотр торговых отношений с китайским городом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге. После подписания документа МИД КНР вызвал посла Соединенных Штатов, чтобы выразить протест. В ведомстве закон назвали «серьезным вмешательством во внутренние дела страны».

Протестные акции в Гонконге начались в июне, в частности жители выступали за отмену поправок к законопроекту об экстрадиции, которые подразумевали бы выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта, однако демонстранты настаивают на исполнении новых требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

На саммите БРИКС призывы о восстановлении порядка в Гонконге озвучил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, однако не был услышан своими соотечественниками: после его заявления полиция города пригрозила протестующим применением боевых патронов.

В свою очередь Вашингтон осудил власти Гонконга за применение силы против демонстрантов и призвал Пекин соблюдать права своего населения.