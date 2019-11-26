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Вся власть советам: протестующих Гонконга поддержали электорально

Демократы получают больший вес при выборе будущего главы местной администрации
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Вся власть советам: протестующих Гонконга поддержали электорально
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2019-11-25 15:15:51
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Выборы в районные советы Гонконга не только дали автономии 24 ноября неожиданную передышку от вспышек насилия, но и стали важным сигналом властям и Пекину. Безоговорочная победа так называемого пандемократического лагеря показала: несмотря на беспорядки, вандализм и хаос на дорогах, большинство населения больше устало не от протестов, а от действующей правящей партии. При этом нынешняя победа на выборах дает оппозиции не только моральное удовлетворение, но и практическую выгоду — лучшая представленность в районных советах конвертируется в больший вес при определении нового главы автономии, которого всё еще избирают не прямым голосованием, а хитро составленной коллегией выборщиков.

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Новые традиции

В обычное «мирное» время выборы в местные советы Гонконга не пользовались особым интересом у населения. В предыдущий раз в 2015 году голосовать пришло всего 47% избирателей. При этом решающую роль в выборе кандидатов играли отнюдь не политические соображения или партийные предпочтения, а чисто бытовые факторы. Вроде того сколько новых детских садов появилось в округе и как чисто убираются улицы.

24 ноября всё оказалось по-другому. Явка составила рекордные 71,2%, причем на большинстве участков уже с утра выстроились длинные очереди из желающих проголосовать.

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Очередь около одного из избирательных участков во время выборов в районные советы Гонконга

Очередь около одного из избирательных участков во время выборов в районные советы Гонконга

Фото: REUTERS
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Разумеется, такая гражданская сознательность подпитана протестами, в обстановке которых Гонконг живет последние полгода. За это время практически ежедневные ожесточенные стычки демонстрантов с полицией, особенно в выходные дни, стали для специального административного района своего рода новой нормальностью. За пару недель до выборов даже существовал риск, что на фоне беспорядков голосование придется отменить, а ранним утром 24 ноября по Сети прокатились анонимные предупреждения о вероятности закрытия избирательных участков уже спустя пару часов после открытия из-за «чрезвычайного положения». Но в итоге участки, как и положено, закрылись в 22:30, а на протяжении всего воскресенья в Гонконге, на удивление, не произошло ни одного инцидента.

На фоне политических событий в автономии голосование воспринималось как своеобразный референдум по вопросу отношения общества к антиправительственному движению и устроенным с его подачи протестам. Несмотря на крайнюю непопулярность нынешней главы гонконгской администрации Кэрри Лам, у немалой части гонконгцев стала нарастать и усталость от действий протестующих, часто выходящих за рамки закона и уже заметно обрушивших экономику города.

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Подсчет голосов во время выборов в районные советы Гонконга

Подсчет голосов во время выборов в районные советы Гонконга

Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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На этом фоне представители правящей верхушки рассчитывали на голоса «молчаливого большинства» — тех, кто, может, и радел душой за демократические ценности автономии, но в то же время осознавал, что «коктейли Молотова», вандализм и баррикады — не самый верный способ борьбы за свободы.

Но, как показали итоги выборов, «молчаливое большинство» надежд власти не оправдало — «цунами недовольства», на которое делали ставку провластные кандидаты, смыло их самих.

Пролог к будущим выборам

До нынешнего момента большинство мест в советах всех без исключения 18 городских округов принадлежало сторонникам так называемого пропекинского лагеря. По итогам голосования 24 ноября, 17 из них отошли кандидатам оппозиционного пандемократического блока. Им досталось 347 из 452 мест, тогда как представителям партии власти пришлось довольствоваться всего 60 мандатами (еще 45 достались независимым кандидатам). При этом в советы прошло немало свежих лиц, баллотировавшихся впервые, — из числа тех, кто попал в поле зрения общественности считаные месяцы назад в качестве знаковых протестных фигур.

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Пастор из Гонконга
Пастор Алан Кеунг уже пять месяцев трудится на улицах Гонконга, где продолжаются жестокие столкновения протестующих с полицией. На черном шлеме 28-летнего святого отца написано слово «пастор» на английском и китайском и нарисован католический крест. «Моя миссия — донести любовь Бога до толпы», — говорит он. Как это происходит — в фоторепортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Пастор из Гонконга
Находиться на улицах Гонконга сейчас опасно, поэтому кроме шлема с крестом у проповедника есть жилет со светоотражающими элементами и противогаз. Молиться, взяв за руки растерявшихся людей, иногда приходится прямо в гуще событий
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Пастор из Гонконга
Часто он пытается успокоить разъяренных местных жителей словом, сглаживая возникающие на улицах конфликты
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2019-11-19T003135Z_1325193050_RC20ED9TEPHS_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR
Пастор из Гонконга
Иногда вместе с волонтерами он помогает и раненым полицейским, которые в этом нуждаются. Летом пришлось защищать стражей порядка от обезумевшей толпы, которая на них нападала
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Пастор из Гонконга
Однако ситуация становится всё серьезнее, напряженность нарастает. Кроме слезоточивого газа полиция применяет резиновые пули, протестующие тоже вооружаются — «коктейлями Молотова», самодельными луками, камнями и другими подручными средствами. Во всех вузах Гонконга, где сосредоточено протестное движение, отменены занятия
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Пастор из Гонконга
Алан промывает глаза пострадавшим от слезоточивого газа прохожим раствором соды, который носит с собой в бутылке
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Пастор из Гонконга
Иногда во время столкновений пастору тоже достается, но он справляется самостоятельно, с Божьей помощью
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Пастор из Гонконга
Помощь протестующим Алан оказывает в свободное от основной работы время — службы в одной из часовен Гонконга. Кеунг проповедует уже семь лет, в его приходе насчитывается около 30 человек, в основном это молодежь
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2019-11-19T003211Z_1312501868_RC20ED97PMN0_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR
Пастор из Гонконга
После молитвы он выводит свою паству на линейку и проводит другие развивающие занятия
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2019-11-19T003216Z_1006370649_RC20ED9IJ5KN_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR
Пастор из Гонконга
И успевает в перерывах побеседовать с прихожанами по душам
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Пастор из Гонконга
«Я не тот, кто сидит в церкви и говорит о гуманности, справедливости и морали, игнорируя то, что происходит на передовой, — говорит он. — Я хочу быть с людьми, когда это необходимо»
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Пастор из Гонконга
Кеунг говорит, что он извлек несколько уроков за время нахождения на улицах среди протестующих, о них он рассказывает в своих проповедях. «Не думайте, что вы не являетесь частью всего этого, — говорит он своим ученикам, глаза которых расширяются от услышанного. — Каждый из вас — соучастник, влияющий на будущее Гонконга и всего мира…»
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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— Местные выборы выявили глубину антиправительственных и антипекинских настроений в Гонконге, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт Центра китайских исследований Китайского университета Гонконга Тим Саммерс.

По его словам, электоральная победа не положит конец конфронтации между большей частью гонконгского общества и правительством: она обещает быть длительной, хотя результаты голосования, скорее всего, приведут к некоторому снижению уровня насилия.

— Выборы в районные советы могут напомнить многим, включая демонстрантов, о полезности обычных каналов политической артикуляции в противовес уличным действиям. Однако насколько крепкой будет такая установка, отчасти зависит от реакции правительства, — сказала «Известиям» профессор политологии Городского университета Гонконга Линда Ли.

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Сторонники пандемократического блока празднуют победу своего кандидата на выборах в районные советы Гонконга

Сторонники пандемократического блока празднуют победу своего кандидата на выборах в районные советы Гонконга

Фото: REUTERS/Thomas Peter

По определению другого политолога из Университета Гонконга Хун Так Вая, среди местных либералов бытовало мнение, что выборы в местные советы были сродни «побочному квесту» в компьютерной игре — то есть были важными, но отнюдь не сулящими окончательной победы.

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Они стали ярким сигналом для всего мира, а также для китайского правительства о том, что большинство жителей Гонконга по-прежнему поддерживают движение, невзирая на беспорядки и доставленные неудобства. Но что действительно важно сейчас, так это создать справедливую избирательную систему для законодательного совета и главы исполнительной власти, — сказал гонконгский эксперт «Известиям».

Выборы главы Гонконга пройдут только в 2022-м. Вместе с тем именно нынешнее голосование в немалой степени гарантирует, что через два с лишним года новый руководитель автономии не будет так просто навязан гонконгцам центральными властями КНР.

Согласно основному закону Гонконга (его еще именуют мини-конституцией автономии), глава района определяется не прямым голосованием, а сложно устроенной коллегией выборщиков из 1,2 тыс. человек. Большинство мест в ней принадлежит профсоюзам и общественным организациям, так или иначе находящимся под влиянием Пекина. По этой причине в 2017 году победила именно Кэрри Лам, а не бывший министр финансов Джон Цан, которого в реальности поддерживало население Гонконга, согласно практически всем опросам.

Вместе с тем чуть более четверти мест в коллегии выборщиков традиционно принадлежит пандемократам. И теперь — с учетом их прорыва в районные советы — их число, а значит, и вес в принятии решений при выборе будущего главы администрации Гонконга существенно увеличатся.

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