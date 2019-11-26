Вся власть советам: протестующих Гонконга поддержали электорально

Выборы в районные советы Гонконга не только дали автономии 24 ноября неожиданную передышку от вспышек насилия, но и стали важным сигналом властям и Пекину . Безоговорочная победа так называемого пандемократического лагеря показала: несмотря на беспорядки, вандализм и хаос на дорогах, большинство населения больше устало не от протестов, а от действующей правящей партии . При этом нынешняя победа на выборах дает оппозиции не только моральное удовлетворение, но и практическую выгоду — лучшая представленность в районных советах конвертируется в больший вес при определении нового главы автономии , которого всё еще избирают не прямым голосованием, а хитро составленной коллегией выборщиков.

Новые традиции

В обычное «мирное» время выборы в местные советы Гонконга не пользовались особым интересом у населения . В предыдущий раз в 2015 году голосовать пришло всего 47% избирателей. При этом решающую роль в выборе кандидатов играли отнюдь не политические соображения или партийные предпочтения, а чисто бытовые факторы. Вроде того сколько новых детских садов появилось в округе и как чисто убираются улицы.

24 ноября всё оказалось по-другому. Явка составила рекордные 71,2% , причем на большинстве участков уже с утра выстроились длинные очереди из желающих проголосовать.

Гонконг_1 Очередь около одного из избирательных участков во время выборов в районные советы Гонконга Фото: REUTERS

Разумеется, такая гражданская сознательность подпитана протестами, в обстановке которых Гонконг живет последние полгода . За это время практически ежедневные ожесточенные стычки демонстрантов с полицией, особенно в выходные дни, стали для специального административного района своего рода новой нормальностью. За пару недель до выборов даже существовал риск, что на фоне беспорядков голосование придется отменить, а ранним утром 24 ноября по Сети прокатились анонимные предупреждения о вероятности закрытия избирательных участков уже спустя пару часов после открытия из-за «чрезвычайного положения» . Но в итоге участки, как и положено, закрылись в 22:30, а на протяжении всего воскресенья в Гонконге, на удивление, не произошло ни одного инцидента.

На фоне политических событий в автономии голосование воспринималось как своеобразный референдум по вопросу отношения общества к антиправительственному движению и устроенным с его подачи протестам . Несмотря на крайнюю непопулярность нынешней главы гонконгской администрации Кэрри Лам, у немалой части гонконгцев стала нарастать и усталость от действий протестующих, часто выходящих за рамки закона и уже заметно обрушивших экономику города.

Гонконг_2 Подсчет голосов во время выборов в районные советы Гонконга Фото: REUTERS/Adnan Abidi

На этом фоне представители правящей верхушки рассчитывали на голоса «молчаливого большинства» — тех, кто, может, и радел душой за демократические ценности автономии, но в то же время осознавал, что «коктейли Молотова», вандализм и баррикады — не самый верный способ борьбы за свободы.

Но, как показали итоги выборов, «молчаливое большинство» надежд власти не оправдало — «цунами недовольства», на которое делали ставку провластные кандидаты, смыло их самих.

Пролог к будущим выборам

До нынешнего момента большинство мест в советах всех без исключения 18 городских округов принадлежало сторонникам так называемого пропекинского лагеря. По итогам голосования 24 ноября, 17 из них отошли кандидатам оппозиционного пандемократического блока . Им досталось 347 из 452 мест, тогда как представителям партии власти пришлось довольствоваться всего 60 мандатами (еще 45 достались независимым кандидатам). При этом в советы прошло немало свежих лиц, баллотировавшихся впервые, — из числа тех, кто попал в поле зрения общественности считаные месяцы назад в качестве знаковых протестных фигур.

2019-11-19T003145Z_2140569847_RC20ED9II1ZA_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR Пастор Алан Кеунг уже пять месяцев трудится на улицах Гонконга, где продолжаются жестокие столкновения протестующих с полицией. На черном шлеме 28-летнего святого отца написано слово «пастор» на английском и китайском и нарисован католический крест. «Моя миссия — донести любовь Бога до толпы», — говорит он. Как это происходит — в фоторепортаже «Известий» Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon RTX79HMZ Находиться на улицах Гонконга сейчас опасно, поэтому кроме шлема с крестом у проповедника есть жилет со светоотражающими элементами и противогаз. Молиться, взяв за руки растерявшихся людей, иногда приходится прямо в гуще событий Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon 2019-11-19T003055Z_821482599_RC20ED9F1RU3_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR Часто он пытается успокоить разъяренных местных жителей словом, сглаживая возникающие на улицах конфликты Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon 2019-11-19T003135Z_1325193050_RC20ED9TEPHS_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR Иногда вместе с волонтерами он помогает и раненым полицейским, которые в этом нуждаются. Летом пришлось защищать стражей порядка от обезумевшей толпы, которая на них нападала Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon 2019-11-19T003111Z_961888913_RC20ED91UDUM_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR Однако ситуация становится всё серьезнее, напряженность нарастает. Кроме слезоточивого газа полиция применяет резиновые пули, протестующие тоже вооружаются — «коктейлями Молотова», самодельными луками, камнями и другими подручными средствами. Во всех вузах Гонконга, где сосредоточено протестное движение, отменены занятия Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon RTX79HM7 Алан промывает глаза пострадавшим от слезоточивого газа прохожим раствором соды, который носит с собой в бутылке Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon RTX79HMK Иногда во время столкновений пастору тоже достается, но он справляется самостоятельно, с Божьей помощью Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon 2019-11-19T003149Z_469232960_RC20ED9VVL8N_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR Помощь протестующим Алан оказывает в свободное от основной работы время — службы в одной из часовен Гонконга. Кеунг проповедует уже семь лет, в его приходе насчитывается около 30 человек, в основном это молодежь Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon 2019-11-19T003211Z_1312501868_RC20ED97PMN0_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR После молитвы он выводит свою паству на линейку и проводит другие развивающие занятия Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon 2019-11-19T003216Z_1006370649_RC20ED9IJ5KN_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR И успевает в перерывах побеседовать с прихожанами по душам Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon RTX79HM4 «Я не тот, кто сидит в церкви и говорит о гуманности, справедливости и морали, игнорируя то, что происходит на передовой, — говорит он. — Я хочу быть с людьми, когда это необходимо» Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon 2019-11-19T003100Z_1971850001_RC20ED9W3STF_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS-PASTOR Кеунг говорит, что он извлек несколько уроков за время нахождения на улицах среди протестующих, о них он рассказывает в своих проповедях. «Не думайте, что вы не являетесь частью всего этого, — говорит он своим ученикам, глаза которых расширяются от услышанного. — Каждый из вас — соучастник, влияющий на будущее Гонконга и всего мира…» Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

— Местные выборы выявили глубину антиправительственных и антипекинских настроений в Гонконге, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт Центра китайских исследований Китайского университета Гонконга Тим Саммерс.

По его словам, электоральная победа не положит конец конфронтации между большей частью гонконгского общества и правительством: она обещает быть длительной, хотя результаты голосования, скорее всего, приведут к некоторому снижению уровня насилия.

— Выборы в районные советы могут напомнить многим, включая демонстрантов, о полезности обычных каналов политической артикуляции в противовес уличным действиям. Однако насколько крепкой будет такая установка, отчасти зависит от реакции правительства, — сказала «Известиям» профессор политологии Городского университета Гонконга Линда Ли.

Гонконг_3 Сторонники пандемократического блока празднуют победу своего кандидата на выборах в районные советы Гонконга Фото: REUTERS/Thomas Peter

По определению другого политолога из Университета Гонконга Хун Так Вая, среди местных либералов бытовало мнение, что выборы в местные советы были сродни «побочному квесту» в компьютерной игре — то есть были важными, но отнюдь не сулящими окончательной победы.

— Они стали ярким сигналом для всего мира, а также для китайского правительства о том, что большинство жителей Гонконга по-прежнему поддерживают движение, невзирая на беспорядки и доставленные неудобства. Но что действительно важно сейчас, так это создать справедливую избирательную систему для законодательного совета и главы исполнительной власти, — сказал гонконгский эксперт «Известиям».

Выборы главы Гонконга пройдут только в 2022-м. Вместе с тем именно нынешнее голосование в немалой степени гарантирует, что через два с лишним года новый руководитель автономии не будет так просто навязан гонконгцам центральными властями КНР.

Согласно основному закону Гонконга (его еще именуют мини-конституцией автономии), глава района определяется не прямым голосованием, а сложно устроенной коллегией выборщиков из 1,2 тыс. человек. Большинство мест в ней принадлежит профсоюзам и общественным организациям, так или иначе находящимся под влиянием Пекина. По этой причине в 2017 году победила именно Кэрри Лам, а не бывший министр финансов Джон Цан, которого в реальности поддерживало население Гонконга, согласно практически всем опросам.