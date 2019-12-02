В Госдуме спрогнозировали усиление противостояния КНР и США

Противостояние между США и КНР может усилиться, и существует вероятность, что к торговой войне между двумя странами может добавиться война за Гонконг, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Так он прокомментировал ограничительные меры, которые Китай ввел в отношении Соединенных Штатов после принятия закона по Гонконгу. Под санкции попал ряд неправительственных американских организаций, в том числе Human Rights Watch. О санкциях Пекина заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин 2 декабря.

«Китай очень болезненно относится к вмешательству во внутренние дела своей страны. В том числе болезненно реагирует на все вопросы, связанные с Гонконгом. Поэтому ситуация будет обостряться еще больше», — убежден парламентарий.

По его словам, США не захотят терять влияние на эту территорию, поскольку она исторически длительное время официально была колонией Великобритании.

«Это опорный пункт влияния англосаксонской идеологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заключил Морозов.

Эти действия стали ответом на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге, который позволяет применять экономические и дипломатические санкции к нарушителям. 19 ноября его единогласно одобрил сенат, а 28 ноября подписал президент Дональд Трамп.

Протестные акции в Гонконге начались в июне — в частности, жители выступали за отмену поправок к законопроекту об экстрадиции, которые подразумевали бы выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта, однако демонстранты настаивают на исполнении новых требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

На саммите БРИКС призывы о восстановлении порядка в Гонконге озвучил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, однако не был услышан своими соотечественниками: после его заявления полиция города пригрозила протестующим применением боевых патронов.

В свою очередь, Вашингтон осудил власти Гонконга за применение силы против демонстрантов и призвал Пекин соблюдать права населения.