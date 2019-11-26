В Китае создали кризисный штаб по ситуации в Гонконге

Власти Китая создали в Шэньчжэне кризисный штаб для мониторинга, совещаний и урегулирования ситуации в Гонконге. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Пекин рассматривает возможность замены Ван Чжиминя на посту главы канцелярии Центрального народного правительства в Гонконге, так как недоволен эффективностью вырабатываемых там решений по урегулированию кризиса.

Вилла Bauhinia в Шэньчжэне, где сейчас расположился кризисный штаб, использовалась в этих целях и в 2014 году, когда Гонконг охватили студенческие волнения, известные как «движение зонтиков». За время нынешних протестов в регионе виллу посещали высокопоставленные китайские чиновники, которые неоднократно проводили там совещания с представителями руководства Гонконга.

Ранее, 19 ноября, правительство Китая сменило руководителя полиции этого специального административного района КНР. Кандидатуру нового руководителя полиции выдвинула глава администрации Гонконга Кэрри Лам. Новым комиссаром полиции стал Дэн Бинцян. Его предшественник Лу Вэйцун был освобожден от должности.

С июня в Гонконге продолжаются антиправительственные демонстрации. Протестующие требовали в том числе отмены поправок к законопроекту об экстрадиции, которые могли бы разрешить выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако демонстранты настаивают на исполнении новых требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

14 ноября глава КНР Си Цзиньпин призвал власти Гонконга остановить хаос в городе, однако в течение следующих дней митингующие подожгли грузовик на мосту возле Китайского университета и пешеходный мост, ведущий из Политехнического университета города.