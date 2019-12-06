Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Силы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) не пустят на территорию «муниципальную стражу», предложенную Киевом. Об этом 6 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что у республики есть свои правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность.

Накануне, 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал об инициативе, о которой намерен рассказать на саммите «нормандской четверки». Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

«Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого в Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР призвал Зеленского «прекратить бессмысленное словоблудие» и начать выполнять Минские соглашения.

В Кремле комментировать инициативу Зеленского не стали.

Ранее в декабре украинский лидер выразил несогласие с порядком выполнения пунктов Минских соглашений. Так, президент Украины предложил сначала передать Киеву контроль над участками госграницы с Россией, и только потом проводить выборы в Донбассе. Словами Зеленского возмутились в ЛНР, отметив, что подобными заявлениями украинский лидер «заигрывает с радикалами» и загоняет себя в «переговорный тупик».

Вопрос об особом статусе Донбасса будет обсуждаться на саммите стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря. В преддверии переговоров 2 декабря в ДНР вступил в силу закон о границах самопровозглашенной республики, а на Украине 3 декабря утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса, детали документов неизвестны.