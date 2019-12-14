«Мексика хотела бы активнее участвовать в ПМЭФ и ВЭФ»

В 2020 году Россия и Мексика отметят 130 лет со дня установления дипломатических отношений. В преддверии юбилейного года дружбы посол Мексики в Москве Норма Пенсадо дала интервью «Известиям» и рассказала об отмене визового режима между странами, тендерах «Лукойла» в Мексике и экономическом родстве Москвы и Мехико.

— История российско-мексиканских отношений очень долгая. Тем не менее до сих пор инициатива об отмене визового режима с Мексикой под вопросом. Есть ли продвижения в этой области?

— Русские туристы часто выбирают для отдыха именно Мексику. В прошлом году нашу страну посетили 65 тыс. россиян. В связи с таким интересом в 2010 году наши власти решили упростить визовый режим, теперь гражданам РФ достаточно электронного разрешения. Для мексиканцев, желающих посетить Россию, всё сложнее . Да, с 2017 года РФ установила безвизовый режим для наших граждан во Владивостоке, но ведь желающих провести там каникулы совсем немного. Также есть упрощения при путешествии по Калининграду. С октября 2019-го вступил в силу безвизовый режим при посещении мексиканцами Санкт-Петербурга. Посмотрим, к чему это приведет, но всё же мы стараемся способствовать отмене виз для граждан Мексики на территории всей России.

мир Туристы на смотровой площадке каньона Сумидеро в Мексике Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

— Объем торговли России с Мексикой достиг $2,9 млн, многие говорят о колоссальном успехе. Какие планы по экономическому сотрудничеству у России и Мексики сейчас?

— На совместных встречах главы наших государств заявляют о том, что у нас хорошие отношения, однако в сфере экономического сотрудничества предстоит большая работа. Да, наши экономические показатели серьезно выросли, однако нам нужно стремиться к большему. Годовой показатель в размере $2,5–3 млн — это мало для стран с таким потенциалом, как Россия и Мексика. Я бы хотела отметить, что мы находимся совсем близко в рейтинге стран по ВВП: Мексика занимает 15-ю строчку, Россия — 12-ю. Именно поэтому нашей приоритетной задачей сегодня является выработка совместной торговой стратегии.

Мы, непосредственно посольство, должны способствовать сотрудничеству между представителями бизнеса и власти обоих государств, открывать им новые двери и возможности. Мы активно работаем над этим совместно с Комитетом по предпринимательству и надеемся сблизиться с Комитетом предпринимателей Мексика–Россия, чтобы выполнить нашу совместную экономическую миссию.

В позапрошлом году свой визит с деловой делегацией нанес министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в прошлом году — его заместитель Алексей Груздев. Они обозначили общие пути сотрудничества. Мы бы хотели, чтобы мексиканские делегации также посещали Россию и активно работаем над этим. Мексика хотела бы активнее участвовать в Петербургском и Восточном экономических форумах, чтобы наши предприниматели могли завязывать знакомства и улучшать результаты экономического сотрудничества. Я думаю, мы идем по правильному пути, выражая взаимный интерес. Сейчас мы активно выступаем за созыв Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заседание должно состояться в следующем году.

мир Фото: TASS/Alejandro Ayala

— В ходе Мексиканского инвестиционного форума в 2017 году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал создание автохаба в Мексике. Удалось ли это реализовать?

— В настоящий момент в России разрабатывают план реализации этой инициативы. Лично я не удивлена этому заявлению Мантурова, так как Мексика является одной из главных стран, представляющих автомобильную промышленность. В настоящее время мы четвертые экспортеры транспортных средств, ведь самые главные компании-производители находятся именно в Мексике. Причем мы экспортируем не только готовые автомобили, но и автозапчасти. В связи с этим идея главы Минпромторга России очень перспективна.

— Многие российские компании имеют представительства в Мексике. Например, «Ростех» (госкорпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции) и российская нефтяная компания «Лукойл». Как вы оцениваете их деятельность на территории Мексики?

— Крайне положительно. Я думаю, что иметь представительство в другой стране — хорошо, это облегчает взаимодействие, ведь становится ясно, как происходит работа, какой потенциал у компании, какой интерес у потребителей. Также стоит добавить, что в прошлом году открылся официальный дилер УАЗ в Мексике. Я думаю, это знак основательного сотрудничества.

Что касается «Лукойла», это очень интересная линия сотрудничества, потому что они не только имеют представительство в Мексике, но и выиграли тендер на участок углеводородов на шельфе в Мексике, что позволит им заняться поиском нефтяных месторождений. Наше правительство активно занимается развитием сектора энергетики, поэтому есть вероятность, что появится еще много возможностей для инвестиций. Я бы хотела отметить, что Мексика — единственная страна Латинской Америки, которая инвестирует в производственный сектор России. Таким образом наполняется не только российский рынок, но и удовлетворяются потребности Центральной Азии.

мир Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Планируют ли Мексика и Россия усилить сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона?

— Я думаю, что перспективы у этого сотрудничества большие. Я присутствовала на ВЭФе в прошлом году, и думаю, что это был очень важный опыт. Россия — огромная страна. Тем не менее в Латинской Америке прослеживается тенденция сотрудничать исключительно с известными регионами — Москвой, Санкт-Петербургом и другими близкими к ним городами. Однако у других регионов России тоже есть большой потенциал, особенно в азиатской части . На мой взгляд, наши представительства должны сближаться с восточной частью России, что позволит выйти на новый уровень сотрудничества с ее азиатской частью.