Старинное кладбище оказалось под угрозой затопления в Хабаровском крае

Специалисты «Заповедного Приамурья» ищут родственников людей, которые захоронены на старинном кладбище в поселке Большой Шантар. Погост может оказаться под водой из-за изменившегося русла реки Якшина.

По словам специалиста по туризму Виктора Маташова, в 2019 году во время полевого сезона была обнаружена могила, которая частично выступила из-под земли. Гроб свисал с обрывистого берега, были частично видны останки. Кроме того, удалось случайно обнаружить место захоронения участников геодезической экспедиции, которые создали карту Шантарских островов. Начальником одной из партий был топограф Иван Нагорных, а проводником выступал Григорий Чепалов, в качестве разнорабочего к ним прикомандировали осужденного из ГУЛАГа. Он убил участников экспедиции, Нагорных и Чепалова похоронили на местном кладбище. Предполагалось, что река уже унесла их могилы, однако недавно удалось обнаружить плиты с именами топографов.

На уцелевшей территория кладбища был обнаружен протестантский или католический крест. Предполагается, что он датируется началом XX века и стоял на месте захоронения американских китобоев, которые работали на Шантарских островах. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Поселок Большой Шантар был ликвидирован и расселен в конце 1960-ых годов, а кладбище заброшено. Специалисты «Заповедного Приамурья» ищут родственников похороненных людей, чтобы получить согласие на перезахоронение.