Прямой эфир

Старинное кладбище оказалось под угрозой затопления в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты «Заповедного Приамурья» ищут родственников людей, которые захоронены на старинном кладбище в поселке Большой Шантар. Погост может оказаться под водой из-за изменившегося русла реки Якшина.

По словам специалиста по туризму Виктора Маташова, в 2019 году во время полевого сезона была обнаружена могила, которая частично выступила из-под земли. Гроб свисал с обрывистого берега, были частично видны останки. Кроме того, удалось случайно обнаружить место захоронения участников геодезической экспедиции, которые создали карту Шантарских островов. Начальником одной из партий был топограф Иван Нагорных, а проводником выступал Григорий Чепалов, в качестве разнорабочего к ним прикомандировали осужденного из ГУЛАГа. Он убил участников экспедиции, Нагорных и Чепалова похоронили на местном кладбище. Предполагалось, что река уже унесла их могилы, однако недавно удалось обнаружить плиты с именами топографов.

На уцелевшей территория кладбища был обнаружен протестантский или католический крест. Предполагается, что он датируется началом XX века и стоял на месте захоронения американских китобоев, которые работали на Шантарских островах. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Поселок Большой Шантар был ликвидирован и расселен в конце 1960-ых годов, а кладбище заброшено. Специалисты «Заповедного Приамурья» ищут родственников похороненных людей, чтобы получить согласие на перезахоронение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новую школу построят на территории кладбища в Архангельской области
Детскую горку из кладбищенской земли уберут в Омской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019