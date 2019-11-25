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Новую школу построят на территории кладбища в Архангельской области

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На месте старого общественного кладбища в поселке Коноша Архангельской области в следующем году начнется строительство школы. По словам местных жителей, на земельном участке, ограниченном улицами Вокзальная, Луговая, Мира и Колхозная, находится захоронение 2 тыс. человек, действующее порядка 50 лет. Официально это кладбище не зарегистрировано, хотя на могилы до сих пор приходят родственники.

Планы о строительстве, даже после предоставленных фотографий, местная администрация не пересмотрела, передает ИА FlashNord. Прокуратура региона перенаправила заявление в Роспотребнадзор.

По данным санэпидемстанции, на кладбищах разрешено строить только обслуживающие объекты, а школы к таким не относятся.

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