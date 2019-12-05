В Москве водителей оштрафуют за парковку на месте спецтехники

В центре Москвы введут штраф в 3 тыс. рублей за парковку на местах спецтехники и газонах. Нарушения будут фиксировать сами жители через специальное приложение «Помощник Москвы». Пилотный проект запустят столичные власти вместе с МЧС, начиная с дворов — там больше всего нарушений. Цель — повысить безопасность пешеходов и детей. Уменьшить ситуации, когда припаркованные машины мешают проезду «скорых» или пожарных.