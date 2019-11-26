Большинство жидкостей-незамерзаек в Москве признали опасными

60% незамерзаек в Москве признали опасными. Жидкости исследовали эксперты Роспотребнадзора. Метанол в ряде образцов превышал норму в 850 раз. У многих производителей средства — поддельные документы, найти их офисы не удалось. По результатам проверок было снято с реализации более 72 тыс. литров опасной жидкости.