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Глава Минздрава Скворцова бросила фитнес спустя несколько недель занятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова призналась, что бросила занятия фитнесом спустя 1,5 месяца после их начала. Об этом министр рассказала в среду, 4 декабря, на международном форуме добровольцев.

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По словам Скворцовой, бросить занятия ей пришлось из-за начавшейся серии командировок

«Двигаться желательно много — это для меня большой риск. Хотя я и бываю за один день в большом количестве мест, но это ведь машина», — цитирует министра «РИА Новости».

Скворцова пообещала, что обязательно вернется к регулярной физической активности. Она также отметила, что, помимо спорта, людям для поддержания здоровья организма очень важны стрессоустойчивость и правильное питание.

«Человек должен немного есть, ровно столько, сколько ему нужно для нормальной жизнедеятельности, трудоспособности», — подчеркнула она.

Накануне сообщалось, что спрос на товары и услуги, связанные с фитнесом, в 2019 году повышался после встречи Нового года и перед летними отпусками. Услуги тренеров наиболее востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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