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Ижевским пенсионерам дали возможность бесплатно заниматься фитнесом

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Фото: vk.com/Спортивный клуб «Омега фитнес»
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У пенсионеров Ижевска появилась возможность бесплатно заниматься фитнесом. Проект «Активное долголетие — ценность современной России!» стал победителем конкурса грантов Министерства спорта России.

Он призван поддержать региональную программу «Старшее поколение», которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Занятия проводятся в спортивном клубе «Омега фитнес». По понедельникам и средам их посещают более 70 человек.

По словам директора сети спортклубов «Омега фитнес» Оксаны Ронжиной, программа направлена на оздоровление всего организма. Комплексы подбирают в соответствии с «серебряным возрастом». Это суставная гимнастика, йога и пилатес.

Перед началом занятий пенсионеры обязательно должны побывать на консультации у врача, пишет ИА «Сусанин».

В середине ноября сообщалось, что до конца 2019 года в Удмуртии должны появиться 33 площадки для сдачи норм ГТО. Работы на 28 объектах уже окончены. Площадки устанавливаются в рамках нацпроекта «Демография».

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