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Названы месяцы наивысшего спроса на фитнес

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Фото: Depositphotos
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Спрос на товары и услуги, связанные с фитнесом, в 2019 году повышался после встречи Нового года и перед летними отпусками. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авито».

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Спрос на тренеров в январе превысил среднегодовое значение на 72%, передает «РИА Новости». Второй пик интереса возник в период подготовки к пляжному сезону.

Услуги тренеров наиболее востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, наименее популярны — в Тюмени, Тольятти и Ижевске.

Самые дорогие тренировки — в Москве, Новосибирске и Воронеже: 2110 рублей, 1940 рублей и 1870 рублей, соответственно, дешевле всего заниматься в Перми, Челябинске и Ульяновске — 800, 810 и 870 рублей. Средняя по России стоимость разового занятия — 1,6 тыс. рублей.

В декабре 2018 года депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру спорта Павлу Колобкову с предложением сделать частные фитнес-клубы бесплатными в новогодние праздники. По его словам, длительные праздники с застольями и без физической активности подрывают здоровье нации.

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