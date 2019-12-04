Прямой эфир

Умер бывший замглавы АПН Валерий Кузнецов

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» (АПН, предшественника «РИА Новости») Валерий Кузнецов скончался. Об этом сообщили его родные.

Кузнецову было 82 года. Он умер в воскресенье, 1 декабря. Причины его смерти не названы, пишет «РИА Новости».

Прощание с журналистом состоится 4 декабря в Центральной клинической больнице № 1 Управделами президента. Похороны будут в другой день на Новодевичьем кладбище.

Кузнецов родился в Ленинграде. В 1960 году окончил МГИМО, пять лет спустя — аспирантуру того же вуза. После этого работал в Комитете молодежных организаций СССР, возглавлял его парторганизацию, был ответственным секретарем Студенческого совета СССР, затем перешел в отдел пропаганды ЦК КПСС. Также работал в группе политсоветников в Афганистане, был замначальника Главлита СССР, занимал должности в правительстве.

АПН создано в 1961 году на базе Совинформбюро. Целью агентства назвалось «распространение за рубежом правдивой информации о СССР и ознакомление советской общественности с жизнью народов зарубежных стран». В 1990 году преобразовано в информационное агентство «Новости», год спустя — в «РИА Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер журналист Сергей Горбунов
Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019