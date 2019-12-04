Умер бывший замглавы АПН Валерий Кузнецов

Бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» (АПН, предшественника «РИА Новости») Валерий Кузнецов скончался. Об этом сообщили его родные.

Кузнецову было 82 года. Он умер в воскресенье, 1 декабря. Причины его смерти не названы, пишет «РИА Новости».

Прощание с журналистом состоится 4 декабря в Центральной клинической больнице № 1 Управделами президента. Похороны будут в другой день на Новодевичьем кладбище.

Кузнецов родился в Ленинграде. В 1960 году окончил МГИМО, пять лет спустя — аспирантуру того же вуза. После этого работал в Комитете молодежных организаций СССР, возглавлял его парторганизацию, был ответственным секретарем Студенческого совета СССР, затем перешел в отдел пропаганды ЦК КПСС. Также работал в группе политсоветников в Афганистане, был замначальника Главлита СССР, занимал должности в правительстве.

АПН создано в 1961 году на базе Совинформбюро. Целью агентства назвалось «распространение за рубежом правдивой информации о СССР и ознакомление советской общественности с жизнью народов зарубежных стран». В 1990 году преобразовано в информационное агентство «Новости», год спустя — в «РИА Новости».