Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Историк и журналист, один из основателей телеканала НТВ Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в Москве. Об этом сообщил в Twitter его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Кара-Мурза-старший умер в 8:00, сообщил его сын. О дате и времени похорон он пообещал сообщить дополнительно.

Владимир Алексеевич Кара-Мурза родился в 1959 году. С 1992 года работал на телевидении. С 1993 года был сотрудником первой в России частной телекомпании НТВ. В 2001 году покинул ее. После этого работал на различных телеканалах и радиостанциях, публиковался в печатных изданиях.