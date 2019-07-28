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Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Историк и журналист, один из основателей телеканала НТВ Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в Москве. Об этом сообщил в Twitter его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Кара-Мурза-старший умер в 8:00, сообщил его сын. О дате и времени похорон он пообещал сообщить дополнительно.

Владимир Алексеевич Кара-Мурза родился в 1959 году. С 1992 года работал на телевидении. С 1993 года был сотрудником первой в России частной телекомпании НТВ. В 2001 году покинул ее. После этого работал на различных телеканалах и радиостанциях, публиковался в печатных изданиях.

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