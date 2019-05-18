Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

«Часть праха захоронили сегодня на Аллее журналистов на следующий день после кремации. Оставшееся, согласно желанию Доренко, будет развеяно над горой Митридат в Керчи», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Отмечается, что на церемонии присутствовали только родные и близкие журналиста.

Прощание с Доренко состоялось накануне. Изначально планировалось, что оно пройдет 12 мая, но мероприятие отменили, так как дочери журналиста от первого брака предположили, что их отца могли отравить, и запросили повторную экспертизу тела на наличие ядов.

Сергей Доренко погиб 9 мая в возрасте 59 лет. Ему стало плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле. Медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось его реанимировать. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Известность ему принесла работа ведущим программы «Время» в 1990-х годах. С 2014 года он возглавлял радиостанцию «Говорит Москва».