Свыше 680 тыс. выпускников 11 классов напишут итоговое сочинение

680 тыс. одиннадцатиклассников сегодня напишут итоговое сочинение — допуск к сдаче Единого государственного экзамена. Ученики с ограничениями по здоровью могут написать изложение.

Предложены 5 тем на выбор: «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Сочинение начнется в 10 утра по местному времени, на его написание будет отведено 3 часа 55 минут.

Места проведения испытания оборудовали металлоискателями, камерами и средствами подавления мобильных сигналов.