Эхо будущей войны: почему Япония решила купить остров для армии США

Правительство Японии намерено купить остров за $146 млн для американских военных учений. О том, кого страна пытается успокоить таким подарком и как это повлияет на отношения с Россией, «Известия» побеседовали с экспертами Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Подарок за $146 млн

Остров Магэсима — необитаемый кусок суши площадью 8 кв. км. До последнего времени он принадлежал компании-застройщику из Токио. В ближайшее время там будет построен объект для учений американской палубной авиации.

Вопрос покупки обсуждался с 2011 года, когда учения были перенесены на остров Иводзима. Американские военные были недовольны тем, что Иводзима расположен в 1,2 тыс. км от американской военной базы в префектуре Ямагути. От этой базы до нового острова всего 400 км.

Остров_1 Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet отрабатывает посадку на авиабазе на Иводзиме Фото: Global Look Press/Koichi Kamoshida

Непосвященному в американо-японские отношения такая забота японцев об американских военных может показаться странной. Но у Японии есть несколько причин желать, чтобы американцы были довольны условиями пребывания в регионе. В этом свете подарок за $146 млн не кажется такой уж роскошью.

Причина № 1: недовольство японцев

Официальной причиной покупки в японских СМИ называют заботу о населении. Остров покупается для очень шумных тренировок палубной авиации. Пытаясь оградить от шума людей, тренажер переносят на необитаемый остров.

Тем более что недовольство «создает политические риски для правящей коалиции Японии» , объясняет Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Остров_2 Остров Магэсима в префектуре Кагосима Фото: mainichi.jp

Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН: Американские военные базы в Японии часто вызывают законное недовольство местных жителей, которые испытывают разного рода неудобства. Местные власти, которых выбирает народ, вынуждены считаться с мнением жителей, и создается конфликтная ситуация между регионом и центральной властью, на которой лежит обязанность обеспечивать оборону страны. Например, уже много лет власти Окинавы требуют от Токио переноса местных американских военных баз в другие места.

С ним согласен руководитель Центра японских исследований Валерий Кистанов. По его мнению, недовольство населения хоть и не единственная, но важная причина решения японских властей.

Причина № 2: торг с американцами

Эксперт предлагает смотреть на решение купить остров в контексте американо-японских торговых отношений. И видит в том числе желание порадовать партнера перед надвигающимся в 2021 году перезаключением договора о взаимном сотрудничестве и безопасности.

На территории Японии постоянно находится больше 50 тыс. американских военных. Их базы расположены на островах Хонсю, Мисава, Ивакуни, Йокота. Крупнейшая — на острове Окинава.

Эти базы — следствие подписания в 1960 году американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и безопасности. По нему США получили возможность создавать и использовать военные базы на территории Японии, а также размещать на них любое количество вооруженных сил. За это Штаты пообещали обеспечивать безопасность в регионе . Япония, в свою очередь, взялась защищать американские базы в случае нападения и частично оплачивать их содержание. В частности, платить японскому персоналу, который их обслуживает. На это Япония каждый год по договору тратит около $1,8 млрд.

Остров_3 Американские конвертопланы MV-22 Osprey на авиабазе на Окинаве Фото: REUTERS/Issei Kato

Этой осенью Дональд Трамп несколько раз заявлял, что американские военные на чужих территориях «обеспечивают безопасность», поэтому союзники должны больше платить за их размещение. И не просто больше, а в случае Японии $8 млрд вместо $1,8 млрд.

Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН: Трамп не политик, не военный, он коммерсант. Он хочет из своих союзников выдрать максимум коммерческой выгоды. Это касается и Японии, и Южной Кореи (Сеул платит $5 млрд в год, соглашение должно быть пересмотрено в конце 2019 года. — Прим. «Известий»). И он сейчас ведет разговоры о том, чтобы резко увеличить плату, которую эти страны должны американцам платить за обеспечение их безопасности. Фактически это будет означать, что Япония будет полностью оплачивать присутствие американских войск в Японии. И, видимо, чтобы его умаслить [было принято решение купить этот остров]. Ведь вскоре должен перезаключаться этот договор о присутствии.

Беспрецедентные требования Трампа, по мнению Кистанова, — это «запросная позиция». Во время переговоров они, вероятно, будут уменьшены. Тем не менее стоимость содержания американских войск вырастет, потому что таким образом США попытаются компенсировать торговый дефицит с Японией . «Сейчас Трамп фактически выкручивает Японии руки, требуя открыть японский рынок для американской сельхоз- и другой продукции и грозя повысить пошлины на японские автомобили», — отметил эксперт.

Причина № 3: китайская угроза

В том, что договор будет перезаключен, уверен и старший научный сотрудник центра Олег Казаков. «Хотя с приходом Трампа <...> ситуация в двусторонних отношениях ухудшилась, но альтернативы США у Японии в настоящее время нет. Япония крайне заинтересована в союзе с США в оборонной области », — сказал эксперт в разговоре с «Известиями».

Крайняя заинтересованность связана с тем, что Япония опасается северокорейской и китайской агрессии. «При этом силы самообороны в одиночку не способны справиться с возможными конфликтами », — пояснил старший научный сотрудник.

Остров_4 Японский катер береговой охраны около одного из островов архипелага Сенкаку Фото: REUTERS/Ruairidh Villar

Как уточнил глава центра Валерий Кистанов, речь идет о ракетно-ядерной угрозе КНДР и военно-морской экспансии Китая. «В Восточно-Китайском море Китай и Япония спорят по поводу островов Сенкаку, которые Япония считает своей территорией и не собирается отдавать. А в Южно-Китайском море Китай активно строит искусственные острова. Вообще претендует на 90% акватории. Термин «китайская военная угроза» давно вошел и в лексикон японских политиков, и в официальные документы», — пояснил собеседник издания.

В связи с этим покупка острова не только реверанс в сторону американцев, но и задел на укрепление собственных сил самообороны , считает глава Центра японских исследований.

Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН: Япония имеет два огромных вертолетоносца «Кага» и «Идзумо». И она уже заявила, что будет делать из них авианосцы. Более того, она закупает больше сотни американских истребителей, которые имеют укороченный взлет и вертикальную посадку. Это говорит о том, что японцы сами собираются готовить военных летчиков. Вот и для этих целей им понадобится этот островок. Очевидно, там будут тренироваться не только американские, но и японские военные.

Остров_5 Японский эскадренный миноносец-вертолетоносец «Идзумо» в порту города Йокосука Фото: commons.wikimedia.org

Закупка самолетов — дополнительный способ ликвидировать торговый дефицит с США, добавил Кистанов. Он напомнил, что кроме самолетов Япония покупает у Америки две системы наземного базирования противоракетной обороны «Иджис», «что очень беспокоит Москву» .

Всё это не улучшит отношения с Россией

Вне зависимости от истинных мотивов японского правительства покупка острова, на котором будут тренироваться американцы, ухудшит взаимоотношения Японии с Россией. Вернее, станет дополнительным препятствием к заключению между странами мирного договора.

После Второй мировой войны он так и не был заключен. Была заключена декларация 1956 года, в которой, в частности, говорилось о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан. «Однако эта статья была аннулирована. Там было сказано, что в связи с возможным расширением территорий, на которых будут базироваться иностранные войска, имелись в виду, разумеется, американские войска, Советский Союз аннулирует это положение», — пояснил Валерий Кистанов.

Остров_6 Наземный комплекс системы противоракетной обороны «Иджис» Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

И до сих пор японо-американские отношения служат препятствием для заключения российско-японского договора .

Об этом в сентябре говорил Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке: Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора <...>. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами.

« Покупка острова значит, что курс на укрепление американо-японских отношений будет продолжаться, соответственно, проблема будет усугубляться », — прокомментировал глава Центра японских исследований РАН.