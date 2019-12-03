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В Роспечати рассказали о планах выпустить 450 млн книг за 2019 год

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Роспечати надеются, что общий тираж печатных книг, выпущенных за 2019 год, достигнет 450 млн экземпляров. Об этом сообщил глава организации Михаил Сеславинский во вторник, 3 декабря, на Международном научном гуманитарном форуме «От знания к действию».

«Мы, конечно, надеемся, что второе полугодие, как это обычно бывает, даст значительную прибавку, и мы выйдем на относительно стабильную цифру за последние пять-шесть лет — это 120 тыс. наименований книг, которые выпускаются в нашей стране, общим тиражом 450 млн экземпляров», — приводит его слова ТАСС.

Подводя итоги первого полугодия Сеславинский отметил, что падение тиража составило 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего было выпущено 54,8 тыс. наименований книг и брошюр совокупным тиражом 194 млн экземпляров.

В августе опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что за последние пять лет число россиян, читающих книги, заметно увеличилось. Так, книги читает каждый второй житель России (53%). Это меньше, чем в прошлом году (55%), но выше пятилетнего значения (45%).

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