Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

Европейский союз готов ответить на возможное введение пошлин США в отношении французских товаров. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции Radio Classique, опубликованном во вторник, 3 декабря.

«Вчера мы разговаривали с Еврокомиссией, чтобы быть уверенными, что в случае введения новых санкций будут приняты меры со стороны ЕС», — сказал министр. По его мнению, новые санкции со стороны США недопустимы.

Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.

11 июня Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвой нечестной конкуренции. Тогда сообщалось, что американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.

Торговые отношения между США и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня.