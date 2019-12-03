Прямой эфир

США пригрозили ввести огромные пошлины на французские товары

0
Фото: Global Look Press/Richard B. Levine via www.imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний. Об этом говорится в докладе торгового представителя США.

Обмен нелюбезностями: КНР и США отсрочили сделку в торговой войне
Пекин ответил на законодательный прессинг американцев санкциями против НПО

По его словам, первая часть расследования по французскому цифровому налогу завершена. Представитель пришел к выводу, что он является дискриминационным по отношению к американским компаниям, в том числе Google, Amazon, Facebook и Apple, пишет StarTribune.

В заявлении отмечается, что торговый представитель США сфокусирован на противодействии растущему протекционизму стран ЕС, которые несправедливо обращаются с американскими компаниями — будь то посредством цифровых налогов или других усилий, направленных против ведущих цифровых компаний США.

24 августа перед вылетом на саммит G7 в Биаррице президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги. Отмечается, что Трамп так отреагировал на введенный Парижем цифровой налог, который затрагивает, в частности, американские компании.

11 июня Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвой нечестной конкуренции. Тогда сообщалось, что американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.

Торговые отношения между Штатами и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
США могут отказаться от введения пошлин на импорт автомобилей из ЕС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019