Airbus уволил подозреваемых в шпионаже 16 сотрудников

Авиастроительный гигант Airbus уволил 16 сотрудников, которых подозревают в промышленном шпионаже. Об этом сообщает Le Figaro в воскресенье, 1 декабря.

Все уволенные сотрудники работали в рамках программы Line Communications, Intelligence and Security (CIS), которая занимается обеспечением кибербезопасности и связанной с этим деятельностью. Ее офис расположен в Мюнхене. Решение руководства Airbus побудило Германию начать собственное расследование дела.

Сообщается, что бывшие сотрудники компании получили секретные документы по этим программам. В частности те, в которых рассказывается о покупке оборудования, связанного с разведкой и безопасностью.

«У некоторых наших сотрудников были документы, которых у них не должно быть», — сказал один из источников компании.

Пресс-служба Airbus заявила, что компания проводит «постоянный внутренний анализ» при поддержке юридической фирмы для решения этого дела.

Airbus — одна из крупнейших мировых авиастроительных компаний, которая была образована в конце 1960-х годов. Производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты.

29 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании в Севастополе россиянки, которую подозревают в шпионаже в пользу разведки украинского министерства обороны.