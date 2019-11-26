Названы продукты, которые помогут не замерзнуть

Специалисты рассказали о еде, которая помогает сохранить тепло. Диетологи рекомендуют горячий чай с большим количеством сахара. В списке рекомендаций тёплый морс и другие сладкие напитки — лучше в теплом или горячем виде. Для поддержания тепла нужно употреблять легкоусваиваемые продукты, которые не оказывают излишней нагрузки на желудок. Подходящий вариант — каши и кондитерские изделия. В умеренных количествах угледоводы не испортят фигуру.