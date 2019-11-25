Диетолог составила рейтинг худших завтраков

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл составила рейтинг лучших и худших завтраков. Самый вредный вариант — пита. В лепешке содержится много углеводов, и она повышает уровень глюкозы в крови. Откажитесь от сладких хлопьев — в них мало пищевых волокон, чувства насыщения не наступит. Лучше заменить их гранолой, которую можно заправить йогуртом или соком. Еще один сытный и вкусный вариант — яичница с беконом или тосты.